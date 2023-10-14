Корнаухов: Сафонов — один из лучших вратарей сборной России»

Бывший защитник сборной России Олег Корнаухов высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«До матча с «Ростовом» Сафонов выглядел шикарно. В игре с «Ростовом» не совсем хорошо он играл ногами, но уже в матче за сборную он показал, что на самом деле является одним из лучших вратарей для сборной России прямо сейчас», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел 11 матчей за «Краснодар» в рамках Российской премьер-лиги, в которых пропустил пять мячей и семь раз сыграл «на ноль». Кроме того, на счету Сафонова 11 матчей за сборную России и шесть «сухарей».

16 октября российская сборная проведет товарищеский поединок с Кенией. Начало встречи — в 19:00 по мск.