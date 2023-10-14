Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший тренер сентября в РПЛ

14 Октября 2023 • 11:16 Комментировать

Сербский специалист Владимир Ивич, который занимает пост главного тренера «Краснодара», победил в голосовании за лучшего тренера месяца в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Ивич получил эту награду во второй раз подряд. Наставник был лучшим в голосовании легенд РПЛ и болельщиков. Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

После 11 проведенных туров краснодарский коллектив набрал 27 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают ближайшего преследователя на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
11:52 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Краснодару» очень нужен какой-то трофей»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил работу Ивича в «Краснодаре»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» нужен другой тренер»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: Сафонов — один из лучших вратарей сборной России»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший тренер сентября в РПЛ
11:15 · Россия. Премьер-лига
Роша: «В ЦСКА всё великолепно»
11:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:06 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина» — о возможном увольнении Рахимова: Спокойно работаем, никаких проблем
11:00 · Россия. Премьер-лига
Силкин не верит, что «Динамо» может замахнуться на что-то серьёзное в РПЛ
10:42 · Россия. Премьер-лига
Волков — о волевой победе над «Ростовом»: «Это было что то фантастическое»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Ари высказался о результатах «Спартака»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Дайте время Абаскалю, результаты 100% придут»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Волков: «Краснодар» пока не думает о чемпионстве
10:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин верит, что «Зенит» и «Кайрат» не уйдут с поля без забитых мячей
08:58 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Об уходе Роши из ЦСКА нет речи, Виллиан счастлив в команде»
Все новости
Рекомендуем