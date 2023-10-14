Назван лучший тренер сентября в РПЛ

Сербский специалист Владимир Ивич, который занимает пост главного тренера «Краснодара», победил в голосовании за лучшего тренера месяца в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Ивич получил эту награду во второй раз подряд. Наставник был лучшим в голосовании легенд РПЛ и болельщиков. Эксперты «Матч Премьер» выбрали лучшим главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

После 11 проведенных туров краснодарский коллектив набрал 27 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают ближайшего преследователя на шесть очков.