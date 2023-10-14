Роша: «В ЦСКА всё великолепно»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о тренировочной базе «армейцев».

«Лучшее, что есть на базе? Не хочу отмечать что-то одно, скажу, что это вся база. Мне все там очень нравится! ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, это огромная структура. Могу сказать точно: в ЦСКА все великолепно!» — приводит слова Роши Sport24.

Ранее агент Роши заявил, что бразилец счастлив в клубе и не думает об уходе из стана «армейцев».

28-летний защитник выступает за ЦСКА с осени прошлого года. В нынешнем сезоне Роша сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Контракт футболиста с «красно-синими» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.