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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Рубина» — о возможном увольнении Рахимова: Спокойно работаем, никаких проблем

14 Октября 2023 • 11:06 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Такие слухи касаются не только «Рубина», но и всех команд. Сейчас такой же период у Абаскаля и «Спартака». К сожалению, это общепринятая практика, когда команду начинают дергать», — заявил Айбатов «Матч ТВ».

Функционер отметил, что в команде нет никаких проблем, «Рубин» продолжает работать в спокойном режиме.

На текущий момент казанский клуб находится на десятой строчке в чемпионате России, набрав 12 очков в 11 играх.

В следующем туре РПЛ «Рубин» дома встретится с ЦСКА (21 октября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Рашид Рахимов Александр Айбатов Гильермо Абаскаль
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