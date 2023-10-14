Силкин не верит, что «Динамо» может замахнуться на что-то серьёзное в РПЛ

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне.

«Динамо» раздает очки в играх с аутсайдерами. Вижу ли прогресс при Марцеле Личке? Команда создает моменты, но не реализуют их, значит, мастерства игрокам недостает», — приводит слова Силкина Legalbet.

Специалист отметил, что «Динамо» провело хорошие матчи с «Зенитом» и «Спартаком», но пока команда не может претендовать на высокие позиции в чемпионате.

В 11 играх «бело-голубые» набрали 17 очков и занимают восьмую строчку в Российской премьер-лиге. В 12-м туре подопечные Лички будут гостить на стадионе «Локомотива». Встреча пройдет 21 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.