Волков — о волевой победе над «Ростовом»: «Это было что то фантастическое»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился впечатлениями от волевой победы над «Ростовом» в матче 11-го Российской премьер-лиги.

Напомним, по ходу встречи дончане уверенно вели в счете 2:0, но во втором тайме пропустили три мяча и потерпели поражение.

«Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 16 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет три голевые передачи.

Следующий матч «Краснодар» проведет 21 октября против «Балтики». Игра 12- го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по мск.