Ари высказался о результатах «Спартака»

Экс-форвард московского «Спартака» Ари высказался о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Результаты команды - далеко не только проблема тренера. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», - передает слова Ари Sport24.

После 11 проведенных туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на стадионе «Открытие Банк Арена» примут «Пари НН».