Ари: «Дайте время Абаскалю, результаты 100% придут»

Бывший форвард московского «Спартака» Ари поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Обвинения в адрес Абаскаля - неправильный подход! Нужно дать ему поработать, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время», - рассказал Ари в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что Абаскаль возглавил московский коллектив летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между 34-летним испанцем и «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2025 года.

В настоящий момент «Спартак» занимает восьмое место в РПЛ.