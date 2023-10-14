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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волков: «Краснодар» пока не думает о чемпионстве

14 Октября 2023 • 10:34 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Защитник «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос о борьбе за золотые медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25‑му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас рано о чем-то говорить», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

После 11 туров «Краснодар» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущие на второй строчке «Крылья Советов» на шесть очков. Отметим, что в нынешней кампании «быки» пока не потерпели ни одного поражения и лишь трижды сыграли вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков
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