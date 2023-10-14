Аршавин верит, что «Зенит» и «Кайрат» не уйдут с поля без забитых мячей

Бывший игрок «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился комментарием о товарищеском матче, в котором его бывшие команды сыграют между собой.

«Приятно вновь здесь оказаться. Когда еще играл за «Кайрат», думал, что если «Зенит» приедет, то это будет большой праздник для Казахстана. Чего жду от матча? Результат, может, не так важен, но верю, что 0:0 точно не будет», — заявил Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент 42-летний Аршавин работает в «Зените», занимая должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.

Товарищеская игра между «Кайратом» и «Зенитом» пройдет сегодня, 14 октября. Начало матча запланировано на 14:00 по мск. За всеми событиями встречи вы сможете следить в текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.