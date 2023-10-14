Агент: «Об уходе Роши из ЦСКА нет речи, Виллиан счастлив в команде»

В агентстве Sferico Sports высказались касательно будущего защитника московского ЦСКА Виллиана Роши. Ранее в прессе сообщалось, что бразилец хотел бы сменить клубную прописку.

«Нет, это ошибка. Об уходе из ЦСКА нет речи, Виллиан действительно счастлив в команде», - приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роша принял участие в 14 поединках «армейского» клуба и отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро. Срок действующего трудового договора 28-летнего защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.