Червиченко: «Матч с Камеруном надо было выигрывать кровь из носу»

Сборная России провела товарищеский матч со сборной Камеруна, команда сумела выиграть с минимальным преимуществом. Единственный мяч незадолго до конца первого тайма забил Федор Чалов. Как считает бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, неудачи в предыдущих товарищеских матчах обязывали команду Валерия Карпина играть на победу.

- Прошедший матч, я так понимаю, судя по лицам руководителей на футболе, мы должны были выигрывать кровь из носу, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

Теперь российской команде предстоит поединок со сборной Кении.