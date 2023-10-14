​Червиченко поделился ожиданиями от матча со сборной Кении

Российская сборная по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче, и теперь ей предстоит поединок с другой африканской командой - сборной Кении. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал свои ожидания от предстоящего матча. Он считает, что результат будет зависеть от целей, которые будут поставлены наставником сборной Валерием Карпиным перед своими игроками.

- Если будет задача непременно победить, то это одна ситуация, если же проверить молодых ребят - это совсем другая тема. Поэтому здесь все зависит от того, что требуется от тренера и игроков, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.