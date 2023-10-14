​Червиченко: «Камерунцы поразили меня»

Сборная России сыграла товарищеский матч со сборной Камеруна и снова выиграла - пусть на сей раз с минимальным преимуществом, а не как в 90-е, когда она побеждала со счетом 4:0 (в статусе сборной СССР, правда) и 6:1. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими впечатлениями от матча. Он заявил, что его поразили игроки камерунской сборной.

- Конечно, камерунцы играли не самым сильным составом. Но все равно ребята там мощные. Меня, честно говоря, поразила сборная Камеруна своими форматами. У нас, конечно, тоже были габаритные ребята, но половина просто маленькие, хрупкие по сравнению с ними, - отметил Червиченко, слова которого цитирует rusfootball.info.