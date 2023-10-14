​Билялетдинов знает, какие соперники нужны российской сборной

Сборная России в своем нынешнем положении вынуждена довольствоваться товарищескими матчами, да и то не со всеми - а с кем попало. В прошлом году от встречи отказалась боснийская команда, несмотря на то, что первоначально РФС удалось договориться с балканцами. Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов знает, каких соперников нужно искать для российской команды в первую очередь.

- Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что есть всякие Коморские и Виргинские острова… Фиджи, хотя там регбисты сильные. Но все государства, которые играют в групповых отборочных турнирах, с ними надо играть, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.