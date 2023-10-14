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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Билялетдинов знает, какие соперники нужны российской сборной

14 Октября 2023 • 02:11 Комментировать

Сборная России в своем нынешнем положении вынуждена довольствоваться товарищескими матчами, да и то не со всеми - а с кем попало. В прошлом году от встречи отказалась боснийская команда, несмотря на то, что первоначально РФС удалось договориться с балканцами. Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов знает, каких соперников нужно искать для российской команды в первую очередь.

- Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что есть всякие Коморские и Виргинские острова… Фиджи, хотя там регбисты сильные. Но все государства, которые играют в групповых отборочных турнирах, с ними надо играть, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Билялетдинов
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