​Масалитин отметил слабости российской сборной в игре против Камеруна

Сборная России провела товарищеский матч против команды Камеруна, гол Федора Чалова позволил подопечным Валерия Карпина порадовать поклонников сборной победой. Но Валерий Масалитин, бывший форвард московского ЦСКА, озабочен некоторыми аспектами игры. В частности, он считает слабой игру в обороне - защитники позволяли камерунцам создавать голевые моменты.

- Матч с Камеруном прекрасно показал плюсы и минусы сборной России. У нас не было достаточной сыгранности в обороне. Хорошо, что в этих эпизодах вратарь Матвей Сафонов не позволил камерунцам реализовать созданные моменты - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Теперь российской сборной предстоит сыграть с командой Кении.