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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шабаров оценил уровень соперников по сбору в Бразилии

13 Октября 2023 • 22:58 Комментировать

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался об уровне игроков бразильских команд, которые стали соперниками национальной команды до 21 года.

«Хорошие соперники, это было ожидаемо. Атлетичные, техничные игроки в обеих командах, да и в следующих двух будут такие же. Есть отличия в тактических нюансах», - приводит слова Шабарова «Чемпионат». Несмотря на разницу в прессинге и развитии атак, каждый футболист бразильских клубов стремится брать игру на себя.

Напомним, что в рамках турне по южноамериканской стране сборная России U-21 встретилась со «СКА Бразил» и «Палмейрасом». Следующими соперниками подопечных Шабарова станут «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Иван Шабаров
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