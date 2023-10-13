​Соболев – о дельфинах: «Ныряют так же, как я»

Нападающий «Спартака» и национальной сборной России Александр Соболев недавно поучаствовал в съёмке ролика с дельфинами. Футболист, ответил на вопрос, почувствовал ли он себя на одной волне с этими животными.

«Да, конечно. Они ныряют так же, как и я», - слова Соболева на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Александра Соболева нередко называют дельфином за падения на футбольном поле.

Ближайший матч сборная России проведёт 16 октября – против Кении. Ранее команда Валерия Карпина обыграла Камерун с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

​Соболев снялся в ролике с дельфинами