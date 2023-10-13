Бышовец: «Ивич – один из лучших иностранных тренеров, работавших в РПЛ»

Российский тренер Анатолий Бышовец положительно оценил работу сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Свой успешный путь «Краснодар» мог еще начать в финале Кубка России с ЦСКА в минувшем сезоне. Это было бы возможно, если бы Владимир Ивич заменил перед серией пенальти Агкацева на Сафонова. Говоря о самом Ивиче, у него хорошая репутация. Полагаю, он один из лучших иностранных тренеров, которые работали в РПЛ», - делится Бышовец для Betonmobile.

Ранее Бышовец порассуждал об успехах «быков» в текущем сезоне РПЛ – клуб с шестиочковым отрывом от второго места лидирует в турнирной таблице первенства. В 12-м туре южане сыграют против калининградской «Балтики».