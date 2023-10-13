Шабаров прокомментировал победу над «Палмейрасом» U-20

Наставник молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о победе в товарищеском матче над «Палмейрасом» U-20.

«Что касается содержания игры, понравилось начало: хороший был настрой. Видно, что игроки психологически хорошо подготовились к этому матчу», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, несмотря на отсутствие турнирного значения, всегда приятно побеждать. Шабаров также отметил, что игроки провели хороший матч в физическом плане.

Напомним, что молодёжная сборная России выиграла товарищескую встречу со счётом 3:1. Следующими соперниками команды станут составы «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино» до 20 лет.