Главный тренер молодежной сборной России назвал цель поездки в Бразилию

Наставник молодёжной сборной России Иван Шабаров раскрыл цель поездки команды в Бразилию.

«Мы сразу, когда сюда ехали, договорились, что мы едем не только смотреть на бразильцев, мы едем себя показывать и понять вообще, почему в нашем российском футболе так много бразильцев, и чем они от нас отличаются», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Тренер также отметил, что большой мотивацией для его подопечных является желание проявить себя перед клубами РПЛ, чтобы заслужить свой шанс в основном составе.

Напомним, что после ничьи со «СКА Бразил» подопечные Шабарова выиграли у «Палмейраса» со счётом 3:1. 14 и 16 октября у молодёжной сборной России назначены матчи со сверстниками из «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино» соответственно.