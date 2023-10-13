Червиченко назвал тройку лучших тренеров РПЛ

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о лучших тренерах чемпионата России на данный момент.

«Ивич, который возглавляет «Краснодар». Отмечу Ромащенко, который подхватил пикирующий «Ахмат» и уже увел его из зоны вылета. Еще не стоит забывать Осинькина, его команда находится вверху таблицы», — заявил Червиченко «Чемпионату».

За 11 туров «Краснодар» набрал 27 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, ни разу не проиграв. На втором месте располагаются «Крылья Советов», имея в своем активе 21 очко. Третий — «Зенит», на счету которого 20 зачетных баллов.

