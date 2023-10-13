Обляков – о Файзуллаеве: «Скромный в жизни, на поле старается»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил летнего новичка своей команды – 20-летнего узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева. По итогам минувшего сентября молодого футболиста признали в ЦСКА лучшим игроком месяца.

«Сперва на тренировках трудно было сказать что-то о нём, да и ему нужно было время. Потом он адаптировался, мы его хорошо приняли, общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает, помогает команде», - делится Обляков для «КП-Спорт».

Ранее Обляков рассказал о забавном моменте с Файзуллаевым на одной из тренировок «армейцев».