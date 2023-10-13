Соболев прокомментировал вызов лишь двух игроков «Спартака» в сборную России

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о вызове двух футболистов «красно-белых» на октябрьский сбор национальной команды.

«Наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было 7 наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе», — приводит слова форварда «РБ Спорт». Также Соболев рассказал, что ему в первый же день удалось переключиться с клуба на сборную, отметив, что такое происходит всегда.

Напомним, что «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 11 туров. На октябрьский сбор российской национальной команды кроме Соболева также был вызван Георгий Джикия.