В ЦСКА рассказали, как Файзуллаев заказал на тренировку огромный казан плова

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков рассказал забавный случай с узбекским новичком «армейцев» Москвы – Аббосбеком Файзуллаевым. Молодой футболист на одну из тренировок решил заказать для своих партнёров по команде целый казан с пловом.

«Да, был недавно такой момент. Мы тренировались, и он позвонил и заказал откуда-то плов. В итоге нам привезли огромный казан плова и все мы вкусно пообедали», - говорит Обляков для «КП-Спорт».

Напомним, что молодой узбек уже отмечается успехами в составе ЦСКА, на его счету гол и ассист. А ещё в сентябре его признали лучшим игроком клуба.