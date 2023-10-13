Глебов: Снизили требования, это повлияло на результат «Ростова»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о моральном состоянии «жёлто-синих» в нынешнем сезоне.

«Наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с «Динамо», но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально», — приводит слова полузащитника «РБ Спорт». По его мнению, новый подход к тренировочному процессу поможет подопечным Валерия Карпина добиваться лучших результатов в следующих матчах.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 14-м месте в турнирной таблице. Прошлый сезон «жёлто-синие» завершили на четвёртой строчке.