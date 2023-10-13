Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба заговорил на португальском языке.

«Железнодорожники» опубликовали видео с тренировки в своем официальном телеграм-канале, на котором запечатлен эпизод с нападающим команды Артёмом Дзюбой. На видео 35-летний футболист обыгрывает защитника и со второй попытки отправляет мяч в сетку ворот. Забитый мяч Дзюба решил отпраздновать необычным способом, выкрикнув «Vamos».

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 19 очков.

В предстоящем матче РПЛ «железнодорожники» встретятся в дерби с «Динамо». Игра запланирована на 21 октября, начало — в 16:30 по мск.