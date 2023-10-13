​Раскрыта зарплата Мажича в РФС

Милорад Мажич уже несколько месяцев занимает пост главы департамента судейства Российского футбольного союза. Сербский специалист на этой должности зарабатывает примерно 420 тысяч евро в год. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что предшественник Милорада Мажича – Виктор Кашшаи – зарабатывал в Российском футбольном союзе 230 тысяч евро в год.

Стоит сказать, что вопросы судейства в российском футболе остаются обсуждаемыми. Судейские скандалы случаются регулярно.

Матчи 12-го тура чемпионата России пройдут 21 и 22 октября. Лидером на текущий момент является «Краснодар».