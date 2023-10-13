Глебов заявил, что у «Ростова» нефарт

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о неудачных результатах команды в текущем сезоне.

«Неправильно прозвучит, возможно, но есть нефарт. Наверное, мы не заслужили. Мы безобразно играли в Самаре, в Сочи. Была не команда, а… Даже не могу назвать, что было на поле», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

После 11 туров «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать всего десять очков.