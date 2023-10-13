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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Необычная закономерность: что объединяет «Зенит» с «Ман Сити», «Барселоной», «Баварией» и «ПСЖ»

13 Октября 2023 • 18:43 Комментировать

«Зенит» является действующим чемпионом России. В новом сезоне Премьер-лиги питерцы идут не лучшим образом – после 11 туров команда Сергея Семака занимает третье место, отставая от «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Любопытно, что если брать топ-5 европейских чемпионатов, то ещё четыре действующих чемпиона сейчас тоже занимают третьи места в текущих таблицах. Так, «Манчестер Сити» идёт третьим в АПЛ, «Барселона» - в Ла Лиге, «Бавария» - в Бундеслиге, а «ПСЖ» - в Лиге 1.

Если говорить об оставшемся топ-чемпионате, то «Наполи», действующий чемпион Италии, и вовсе сейчас занимает только пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бавария Барселона Манчестер Сити ПСЖ
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