Необычная закономерность: что объединяет «Зенит» с «Ман Сити», «Барселоной», «Баварией» и «ПСЖ»

«Зенит» является действующим чемпионом России. В новом сезоне Премьер-лиги питерцы идут не лучшим образом – после 11 туров команда Сергея Семака занимает третье место, отставая от «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Любопытно, что если брать топ-5 европейских чемпионатов, то ещё четыре действующих чемпиона сейчас тоже занимают третьи места в текущих таблицах. Так, «Манчестер Сити» идёт третьим в АПЛ, «Барселона» - в Ла Лиге, «Бавария» - в Бундеслиге, а «ПСЖ» - в Лиге 1.

Если говорить об оставшемся топ-чемпионате, то «Наполи», действующий чемпион Италии, и вовсе сейчас занимает только пятое место в таблице.