​Молодёжная сборная России обыграла команду академии «Палмейраса»

Молодёжная сборная России в октябре проводит сбор в Бразилии с рядом товарищеских матчей. Во второй такой игре подопечные Ивана Шабарова обыграли команду академии «Палмейраса» со счётом 3:1. Голы в составе российской молодёжки забили Александр Кокшаров, Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев.

«Палмейрас» (до 20 лет) – Россия (до 21 года) 1:3

Голы: Кокшаров, 14 – 0:1, Силва, 17 – 1:1, Кучугура, 76 – 1:2, Дмитриев, 90 – 1:3.

Удалены: Хосе Педро, 86 – Родионов, 86.

Напомним, что днём ранее молодёжная сборная России сыграла вничью с командой «СКА Бразил» (2:2).