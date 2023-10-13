Камерунец из «Брентфорда» в восторге от «ВТБ Арены»

Нападающий лондонского «Брентфорда» и сборной Камеруна Брайан Мбеумо остался очень доволен домашней ареной столичных динамовцев и стадионом, на котором его национальной команде вчера пришлось играть против команды России - «ВТБ Ареной».

«Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что вечером четверга сборная России благодаря голу Фёдора Чалова одержала минимальную победу над участницей чемпионата мира в Катаре – сборной Камеруна.