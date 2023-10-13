Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

Стоит сказать, что недавно глава РФС Александр Дюков говорил, что решение о переходе в АФК может быть принято уже до конца 2023 года.

- Надо ли в связи с очередной новой реальностью задуматься над переходом в Азию?

- Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дёргаться.

Напомним, что недавно УЕФА допустил юношеские сборные России к официальным соревнованиям, но позже отменил решение. Также УЕФА подчёркивал, что санкции со взрослых команд будут сняты только после урегулирования ситуации на Украине.