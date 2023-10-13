Бывший защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников начал обучаться тренерскому делу. Экс-футболист проходит практику в «Газпром-Академии», сообщает пресс-служба организации. Сейчас он обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А‑УЕФА и работает с футболистами 2007 года рождения.

Напомним, в минувшем августе Смольников попрощался с карьерой игрока в возрасте 35 лет, его последним клубом был столичный «Локомотив». Также на протяжении карьеры он играл за «Краснодар», «Урал», «Ростов», тульский «Арсенал», столичное «Торпедо».

Ранее о желании видеть Смольникова тренером в академии заявил президент «Урала» Григорий Иванов.