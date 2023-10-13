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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов объяснил, почему Пиняеву бывает тяжело проявить свои сильные стороны в матчах РПЛ

13 Октября 2023 • 17:30 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Камерун

Российский тренер Андрей Тихонов высказался об игре нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Когда товарищеские игры, на поле появляется больше пространства. Думаю, что в РПЛ сейчас все понимают, что ему не нужно давать много пространства. К тому же некоторые команды закрываются, и ему бывает тяжело проявить свои сильные стороны», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

12 октября сборная России провела товарищеский матч против Камеруна, в котором одержала победу со счетом 1:0. Пиняев появился на поле в стартовом составе команды, сыграл 75 минут и не отметился голевыми действиями.

В нынешнем сезоне РПЛ 18-летний нападающий принял участие в 11 матчах, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Андрей Тихонов Сергей Пиняев
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