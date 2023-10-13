Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент игрока «Ростова» Голенкова: «Егор три матча сыграл в стартовом составе, какие другие клубы он должен рассматривать?»

13 Октября 2023 • 16:59 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался о возможном переходе своего клиента в топ-клуб.

По мнению агента, Голенкову пока рано думать о смене команды, поскольку для начала ему необходимо закрепиться в составе «Ростова».

«Слушайте, Егор три матча сыграл в стартовом составе, какие другие клубы он должен рассматривать? У нас футболист два мяча забьёт и уже куда-то должен переходить. Всё идёт своим чередом, он работает, прогрессирует, дальше будет видно», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 800 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков Андрей Талаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Молодёжная сборная России обыграла команду академии «Палмейраса»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Камерунец из «Брентфорда» в восторге от «ВТБ Арены»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» в выходные не покажет матчи лидеров чемпионата России
18:07 · Россия. Премьер-лига
Смольников начал обучаться тренерскому делу
17:39 · Россия. Премьер-лига
Кафанов – о голе Проведеля: «Белой завистью завидую, хочу, чтобы мои ребята также делали»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему Пиняеву бывает тяжело проявить свои сильные стороны в матчах РПЛ
16:59 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Ростова» Голенкова: «Егор три матча сыграл в стартовом составе, какие другие клубы он должен рассматривать?»
16:43 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
16:41 · Россия. Премьер-лига
Обляков высказался о переходе Медины в «Спартак»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил
15:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ
Все новости
Рекомендуем