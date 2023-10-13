Агент игрока «Ростова» Голенкова: «Егор три матча сыграл в стартовом составе, какие другие клубы он должен рассматривать?»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался о возможном переходе своего клиента в топ-клуб.

По мнению агента, Голенкову пока рано думать о смене команды, поскольку для начала ему необходимо закрепиться в составе «Ростова».

«Слушайте, Егор три матча сыграл в стартовом составе, какие другие клубы он должен рассматривать? У нас футболист два мяча забьёт и уже куда-то должен переходить. Всё идёт своим чередом, он работает, прогрессирует, дальше будет видно», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 800 тысяч евро.