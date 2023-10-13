Обляков высказался о переходе Медины в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о переходе экс-игрока «армейцев» Хесуса Медины в «Спартак», который произошёл минувшим летом.

Обляков отметил, что он понимает негодование болельщиков ЦСКА, однако сами футболисты относятся друг к другу с уважением, даже несмотря на переходы к принципиальным соперникам.

«С Мединой мы особо не разговаривали. Понимаю, что для болельщиков появление бывших игроков ЦСКА в форме принципиальных соперников, конечно, особый момент. И я это полностью понимаю и уважаю», — приводит слова Облякова «КП Спорт».

Напомним, Медина защищал цвета ЦСКА в период с января 2022 по июль 2023 года. В общей сложности в составе «армейцев» парагвайский футболист провёл 45 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.