Медведев: «Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился планами петербургского клуба на зимнее трансферное окно.

«План — норма жизни. Поэтому, конечно, он уже есть. Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы», — цитирует Медведева Sport24.

При этом Медведев не стал говорить, какие именно позиции будут усилены.

После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. От первого «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на семь баллов.

Свой следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 22 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.