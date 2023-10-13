Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, какой тренер Российской премьер-лиги произвёл на него наибольшее впечатление.

«Можно выделить Ивича. Мало кто ждал, что «Краснодар» будет идти на первом месте. Ивич отошел от той системы «Краснодара», где нужен красивый футбол и контроль мяча. Есть результат — это самое главное», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

После 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. «Быки» опережают идущие на второй строчке «Крылья Советов» на шесть баллов, «Зенит» (3-е место) — на семь.

21 октября подопечные Ивича в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».