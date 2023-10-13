Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке

Бывший нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке, который возглавил команду минувшим летом.

«Я поговорил с Даниилом Фоминым, он рассказал мне о команде. У нынешнего тренера Лички хорошая философия. Желаю ему удачи!» — приводит слова Нжи «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нжи выступал за «Динамо» в период с 2019 по 2022 год. В общей сложности за «бело-голубых» камерунский вингер провёл 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.