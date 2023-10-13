Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке

13 Октября 2023 • 15:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке, который возглавил команду минувшим летом.

«Я поговорил с Даниилом Фоминым, он рассказал мне о команде. У нынешнего тренера Лички хорошая философия. Желаю ему удачи!» — приводит слова Нжи «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нжи выступал за «Динамо» в период с 2019 по 2022 год. В общей сложности за «бело-голубых» камерунский вингер провёл 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Клинтон Нжи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил
15:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ
15:19 · Россия. Премьер-лига
Карпов — о Медиалиге: «Я ещё не так стар и не потерял веру в себя»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Морелоса: «Хотим перейти в такую команду, как «Зенит» 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Такое ощущение, что «Спартак» проклят»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выступит на турнире с командами Бразилии
13:46 · Россия. Премьер-лига
Божович — об иностранных тренерах в России: «Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Карпов рассказал, в чём заключается крутость Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем