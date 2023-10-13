В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о том, что нападающий южноуральской команды Брайан Мансилья был признан лучшим игроком сентября в РПЛ.

Андреев отметил, что в «Оренбурге» все рады за аргентинского футболиста, так как нечасто игроков этой команды признают лучшими в лиге.

«Для нас это не такое частое событие, с учётом того, что голосуют эксперты и болельщики. Боимся ли, что зимой за Брайаном будет очередь из топ-клубов? Нет. Посмотрим по ситуации. Пока всё спокойно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Мансилья провёл за «Оренбург» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.