Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ

Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Фёдора Чалова, поделился мнением о возможном переезде футболиста в зарубежный клуб.

«Чалову надо ехать в хорошую команду, которая решает задачи. Сидеть в запасе смысла нет. Я думаю, за рубежом за ним смотрят и следят. Возможно, его уже зимой подпишут», — цитирует Коваля Metaratings.

Специалист добавил, что желает Чалову продолжить голевую серию в ЦСКА и сборной России, ведь когда футболист забивает, за ним начинают следить все зарубежные команды.

В текущей кампании Чалов провел 17 матчей в составе «армейцев», забил семь голов и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.