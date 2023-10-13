Карпов — о Медиалиге: «Я ещё не так стар и не потерял веру в себя»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов, выступающий за «Уфу» на правах аренды, поделился мнением о своём возможном выступлении в Медиалиге.

Карпов признался, что мыслей попробовать себя в Медиалиге у него не было, так как он всё ещё рассчитывает заиграть на высоком уровне.

«Мысли попробовать себя в Медиалиге не было. Я ещё не так стар и не потерял веру в себя», — цитирует Карпова «Чемпионат».

Напомним, Карпов перешёл в «Уфу» в сентябре нынешнего года. В составе башкирской команды 21-летний футболист успел провести два матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро.