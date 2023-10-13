Скауты европейских клубов следили за защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном и хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном во время матча сборной Армении.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Армении и Латвии (0:2) за футболистом «Краснодара» наблюдали представители «Ювентуса» и неназванного немецкого коллектива. Кроме того, сообщается, что за игрой Тикнизяна следили скауты «Лацио», а также еще одна команда Серии А из нижней части.

В нынешнем сезоне Сперцян провел 13 матчей в составе «быков», в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи. На счету Тикнизяна 15 выходов в футболке «Локомотива», пять голов и три ассиста.