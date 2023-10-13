Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топ-клубы Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна слухи

13 Октября 2023 • 15:06 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Скауты европейских клубов следили за защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном и хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном во время матча сборной Армении.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Армении и Латвии (0:2) за футболистом «Краснодара» наблюдали представители «Ювентуса» и неназванного немецкого коллектива. Кроме того, сообщается, что за игрой Тикнизяна следили скауты «Лацио», а также еще одна команда Серии А из нижней части.

В нынешнем сезоне Сперцян провел 13 матчей в составе «быков», в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи. На счету Тикнизяна 15 выходов в футболке «Локомотива», пять голов и три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Ювентус Краснодар Сборная Армении Наир Тикнизян Эдуард Сперцян трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил
15:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ
15:19 · Россия. Премьер-лига
Карпов — о Медиалиге: «Я ещё не так стар и не потерял веру в себя»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Морелоса: «Хотим перейти в такую команду, как «Зенит» 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Такое ощущение, что «Спартак» проклят»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выступит на турнире с командами Бразилии
13:46 · Россия. Премьер-лига
Божович — об иностранных тренерах в России: «Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Карпов рассказал, в чём заключается крутость Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем