Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»

Итальянский агент Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», высказался об отсутствии игроков «красно-белых» в основном составе сборной России в матче с Камеруном.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на октябрьский сбор только двух футболистов «Спартака» — Георгия Джикию и Александра Соболева.

«Обидно, что в основном составе сборной России не было ни одного игрока «Спартака». Всего два футболиста в сборной? Наверное, это говорит о том, что уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

12 октября сборная России одержала победу над сборной Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.