Агент Морелоса: «Хотим перейти в такую команду, как «Зенит»

Мартин Каманьо, агент нападающего «Сантоса» Альфредо Морелоса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как «Зенит», например. Поближе будет видно», — цитирует агента Sport24.

Напомним, Морелос мог перейти в один из российских клубов минувшим летом, однако трансфер сорвался.

В текущем сезоне 27-летний колумбиец провёл за «Сантос» две игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Альфредо Морелоса в 6 миллионов евро.