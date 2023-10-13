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Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая

13 Октября 2023 • 14:14 Комментировать
Аргентина
1:0
Парагвай

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо получил травму в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года против Аргентины (0:1).

Напомним, Алонсо вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 76-й минуте встречи. На данный момент Парагвай занимает восьмое место в турнирной таблице отборочной группы, набрав одно очко в трёх матчах.   

В текущем сезоне 30-летний Алонсо провёл за «Краснодар» 16 матчей, отметившись в них одной результативно передачей.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Парагвая Хуниор Алонсо
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