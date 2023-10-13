В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси не хочет возвращаться в «Барселону» зимой, кто может возглавить «Реал» следующим летом, и когда Криштиану Роналду уйдёт из футбола. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Причина нежелания Месси переходить в «Барселону»

«Интер Майами» не смог решить турнирную задачу по выходу в плей-офф МЛС, а это означает, что уже скоро сезон для команды завершится. Стали появляться слухи о возможном отъезде Лионеля Месси в краткосрочную аренду в «Барселону». Впрочем, почвы под этими слухами нет. Каталонский клуб по-прежнему испытывает серьёзные финансовые трудности, и зарегистрировать Месси в январе даже с низкой зарплатой вряд ли получится. Лионель со своей стороны тоже не имеет планов по переходу в «Барселону» - футболист не хочет сталкиваться с давлением, как и было летом. Планы звёздного аргентинца на ближайшие месяцы – турне с «Интер Майами», матчи сборной Аргентины, отдых и предсезонка. Никакой аренды в планах нет.

Игроки «Манчестер Юнайтед» против тен Хага

«Манчестер Юнайтед» неважно начал сезон и сейчас занимает только 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Проблемы «красных дьяволов» не ограничиваются игрой и результатами – судя по всему, в коллективе тоже не всё гладко. На неделе появилась информация о том, что футболисты «Юнайтед» настроены против главного тренера команды Эрика тен Хага. Игрокам не нравится, как нидерландский специалист ведёт себя в ситуации с отстранённым Джедоном Санчо. Также футболисты недовольны тем, как тен Хаг год назад обходился с Криштиану Роналду.

Зидан вернётся в «Реал» и позовёт Мбаппе

Зинедин Зидан уже два с половиной года не имеет тренерской работы. Если верить слухам, то перед сезоном 2024/2025 французский специалист может вернуться на должность рулевого «Реала». Поговаривают, что Зидан уже контактирует со «сливочными», обсуждая возможность своего возвращения. В «Реале» уверены, что Зидан поможет клубу осуществить долгожданный трансфер Килиана Мбаппе. Звёздный французский нападающий очень хочет поработать под руководством ЗиЗу.

«Манчестер Сити» ищет преемника для Гвардиолы

Европейские гранды мыслят стратегически и продумывают планы на несколько лет вперёд. Поговаривают, что «Манчестер Сити» готовится предложить новый контракт Хосепу Гвардиоле (действующий рассчитан до средины 2025 года). При этом «горожане» уже сейчас думают о том, что сможет заменить испанца у руля команды. По слухам, в настоящий момент «Манчестер Сити» имеет двух явных кандидатов. Это Микель Артета из «Арсенала» и Роберто де Дзерби из «Брайтона». Первый ранее работал в тренерском штабе Гвардиолы, а второго Хосеп регулярно хвалит в интервью.

Роналду заявил о дате конца карьеры

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии. По информации из прессы, уезжая из «Аль-Насра» в октябре, Роналду сообщил клубу о намерении продлить контракт до начала 2027 года. План Криштиану якобы заключается в том, чтобы в качестве игрока «Аль-Насра» поехать на чемпионат мира – 2026 и успешно провести этот турнир. Дальше звёздный форвард хочет отработать контракт в Саудовской Аравии и повесить бутсы на гвоздь.

Слухи собирал Александр Тихий.