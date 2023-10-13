​«Зенит» выступит на турнире с командами Бразилии

В феврале «Зенит» съездит в Катар, чтобы поучаствовать в зимнем турнире. Там команда Сергея Семака пересечётся с бразильскими клубами. Турнир пройдёт с 1 по 10 февраля, о чём «Спорт-Экспрессу» рассказал Деванир Кавалканте де Лима – посол БРИКС.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий же момент «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 22 октября – против «Крыльев Советов» на своём поле.