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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович — об иностранных тренерах в России: «Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв»

13 Октября 2023 • 13:46 Комментировать (1)
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о малоизвестных иностранных специалистах, которые работают в российских клубах.

По мнению Божовича, россиянам следует не бегать за европейцами, а развивать собственных тренеров. Черногорец считает, что есть смысл приглашать лишь именитых специалистов из-за рубежа.

«У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь. А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв», — цитирует Божовича Sport24.

Отметим, что после 11 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который тренирует сербский специалист Владимир Ивич. Также иностранцы работают в «Спартаке», «Оренбурге» и «Динамо».

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Миодраг Божович
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Комментарии (1)
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AndrewS
13 Октября 2023 в 14:19
Ну, сам-то он, конечно, прям, "именитый-именитый"!.. Когда в "Амкар" приехал, сам был никто, и звать никак!
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